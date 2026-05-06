Die Schwinger-Szene trauert um Stefan Strebel. Der ehemalige technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes ist überraschend im Alter von 49 Jahren verstorben. Dies bestätigte der Verband am Mittwoch gegenüber SRF. Der Aargauer erlag einem Herzversagen.

Strebel erschwang sich in seiner Karriere bei allen drei Teilnahmen an den Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten zwischen 1998 und 2004 jeweils einen eidgenössischen Kranz. In seiner Rolle als Technischer Leiter des ESV war Strebel in den vergangenen 6 Jahren eine prägende Figur des Schwingsports.

Legende: Wurde nur 49 Jahre alt Stefan Strebel. Freshfocus/Sven Thomann

Weil Strebel sich immer wieder für Veränderungen im Schwingsport starkmachte, war er nicht unumstritten. Für die Abgeordnetenversammlung im letzten März hatte er sich zunächst für das Amt des Obmanns zur Verfügung gestellt, aber dann seine Kandidatur zurückgezogen und damit dem Freiburger Guido Sturny den Vortritt gelassen.