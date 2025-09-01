Bis zu 955’000 Menschen verfolgten am Sonntag den Schlussgang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis auf SRF 1. Dies entspricht einem Marktanteil von 84,5 Prozent. Der Livestream auf den SRF-Onlineplattformen wurde während dem ESAF-Wochenende insgesamt 2,3 Millionen Mal gestartet.

Legende: Grosses Interesse Das ESAF in Mollis zog die die Massen an. Keystone/Urs Flüeler

Armon Orlik heisst der 47. Schwingerkönig. Er profitierte am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 in Mollis GL unter anderem von einem gestellten Schlussgang zwischen seinen Verbandskollegen Samuel Giger und Werner Schlegel. Diese finale Ausmarchung am frühen Sonntagabend lockte bis zu 955’000 Zuschauende aus der Deutschschweiz vor die Bildschirme. Dies entspricht einem Marktanteil von 84,5 Prozent. Es ist die höchste Einschaltquote eines ESAF-Schlussgangs seit dem Eidgenössischen 2013 in Burgdorf.

Rund 2,3 Millionen Livestream-Starts

Insgesamt sendete SRF über 20 Stunden live vom ESAF 2025. Die durchschnittlichen Einschaltquoten sind noch nicht verfügbar, rund 2,3 Millionen Livestream-Starts über die verschiedenen Kanäle lassen aber auf ein grosses Interesse am Höhepunkt des Schwingjahres schliessen. Und auch das Begleitprogramm stiess auf Anklang: Die «Königsrunde» am Freitagabend sahen in der Spitze 117’000, die Live-Spezialshow von «Potzmusig» direkt vom Festgelände am Samstagabend bis zu 313’000 Personen.

Grosses Interesse am Online-Angebot

Die Sportangebote auf den SRF-Onlineplattformen verzeichneten während dem ESAF-Wochenende insgesamt 4,3 Millionen Visits. Besonders gefragt waren dabei die Resultatübersicht sowie gewisse Artikel, beispielsweise jener zum neuen Schwingerkönig. Roland Mägerle, Leiter SRF Sport: «Am ESAF 2025 gab es zahlreiche Geschichten zu erzählen – vom Sägemehlring wie auch rund um diesen traditionsreichen Schweizer Anlass. Dank der eindrucksvollen Produktion, dem vielseitigen SRF-Liveprogramm und den ergänzenden Services auf unseren Plattformen fanden diese den direkten Weg zum schwinginteressierten Deutschschweizer Publikum.»