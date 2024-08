Emmentalisches Schwingfest

Legende: Lässt sich feiern Michael Moser. Keystone/Peter Klaunzer

Mit fünf Siegen – unter anderem gegen die Eidgenossen Florian Gnägi und Patrick Gobeli – ging Michael Moser als Führender mit einem halben Punkt Vorsprung auf Adrian Walther in den Schlussgang seines Heimfestes. In diesem wehrte er während zwölf Minuten sämtliche Angriffe seines körperlich überlegenen Kontrahenten ab.

Zwar konnte Moser den vier Jahre älteren Eidgenossen Walther auch im fünften Duell nicht ins Sägemehl betten. Dennoch schwang das aufstrebende Talent aus Biglen am Ende zum allerersten Mal in seiner Karriere obenaus – und dies lediglich zwei Tage nachdem er in der gleichen Arena am Oberaargauischen seinen 16. Kranz gewonnen hatte.

Am Sonntag folgt das Bernisch-Kantonale

Burgdorf bleibt im Blickpunkt der Schwinger. Am Sonntag, 11. August, findet am Schauplatz des Eidgenössischen von 2013 mit dem Bernisch-Kantonalen das dritte Fest innerhalb von elf Tagen statt. Dabei treffen die Einheimischen auf starke Konkurrenz aus der Ost- und Innerschweiz.