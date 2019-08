Kilian Wenger hat sich drei Wochen vor dem Eidgenössischen in Zug eine Verletzung zugezogen. Am Engstlenalp-Schwinget ob Innertkirchen musste er nach dem verlorenen Startgang aufgeben. Gemäss «blick.ch» hat sich der 29-Jährige offenbar am Knie verletzt. Sein Start in Zug soll aber nicht gefährdet sein.