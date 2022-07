ESAF aber nicht in Gefahr

Christian Stucki hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Wie der Schwingerkönig in einem Instagram-Video mitteilt, muss er sein geplantes Comeback vom Samstag am Weissenstein-Schwinget verschieben. Der Berner hat sich vor zwei Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen und ist deswegen noch nicht wieder fit.

Diese Saison konnte der 37-Jährige noch kein einziges Kranzfest bestreiten. Es gibt aber auch positive Nachrichten von Stucki: Die Schulterverletzung, wegen der er lange von den Schwingplätzen ferngehalten wurde, sollte ihn nun nicht mehr behindern. «Ich bin in Form, meine Schulter ‹vrhebt›», sagte er im Video.

Seine Rückkehr plant er neu beim Bözingenberg-Schwinget am 13. August, zwei Wochen vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Mit dem Saisonhöhepunkt plant Stucki trotz der geringen Wettkampfpraxis in diesem Jahr weiterhin. «Wir sehen uns hoffentlich in Pratteln», sagte er.