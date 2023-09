Die erst 20-jährige Angela Riesen holt beim Eidgenössischen Frauenschwingfest in Grächen erstmals den Titel der Schwingerkönigin.

Eine Woche nach dem Unspunnenschwinget in Interlaken bestritten die Schwingerinnen auf der Hannigalp oberhalb von Grächen das wichtigste Fest der Saison. Beim Eidgenössischen Schwingfest der Frauen setzte sich Angela Riesen durch und holte erstmals den Titel der Schwingerkönigin.

Der erst 20-jährigen Bernerin reichte im Schlussgang gegen ihre Trainingskollegin Melissa Klossner ein Gestellter zum grossen Triumph. Riesen blieb im Wallis den ganzen Tag ungeschlagen: Vor dem Schlussgang gewann sie 4 von 5 Gängen, einer endete mit einem Gestellten.

Anders als in den vergangenen Austragungen, wo die Jahreswertung mit in die Schlussrangliste eingeflossen war, waren hoch oberhalb des Mattertals erstmals nur die Resultate des Fests ausschlaggebend. Titelverteidigerin Diana Fankhauser griff am Samstag nicht ins Wettkampfgeschehen ein, die Schwingerkönigin von 2018 und 2022 hat im vergangenen Frühling eine Karriere-Auszeit ausgerufen.