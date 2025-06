Legende: Legte im 5. Gang Samuel Giger auf den Rücken Armon Orlik. Keystone/Gian Ehrenzeller

Armon Orlik und Samuel Giger haben beim Glarner-Bündner Schwingertag in Ziegelbrücke einen Co-Sieg gefeiert. Orlik bodigte im Schlussgang Damian Ott. Der Bündner nahm im finalen Duell damit Revanche am St. Galler, der ihn beim Anschwingen überraschend ins Sägemehl gebettet und der nur im 3. Gang eine Punkteteilung gegen Domenic Schneider hatte hinnehmen müssen.

Orlik legt Giger ins Sägemehl

Der 30-jährige Orlik zeigte nach seiner Auftaktniederlage lauter Plattwürfe. Im 5. Gang sicherte er sich die Schlussgangteilnahme mit einem Sieg über Samuel Giger, der bis dahin makellos unterwegs gewesen war. Giger sicherte sich den Co-Sieg mit der Maximalnote im 6. Gang gegen Philipp Lehmann. Für den Schlussgang wurde dem Thurgauer Orlik vorgezogen.

Für Orlik war es der zweite Kranzfestsieg in dieser Saison, für Giger beim dritten Auftritt bereits der dritte. Ott seinerseits verpasste den zweiten Festsieg innerhalb von neun Tagen. Am 1. Juni hatte der St. Galler am Basellandschaftlichen in Zeglingen gewonnen.