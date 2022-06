18. Kranzfestsieg perfekt: Schwinger Orlik triumphiert in Netstal

Legende: Darf dem «ESAF» in Pratteln (BL) zuversichtlich entgegenblicken Armon Orlik. Freshfocus / Blick / Sven Thomann

Im glarnischen Netstal feierte Schwinger Armon Orlik seinen insgesamt 18. Sieg bei einem Kranzfest und den bereits 4. beim Glarner-Bündner Fest. Im Schlussgang traf er auf Werner Schlegel, dem er keine Chance liess. Orlik war der einzige Schwinger neben Elias Kundert, der am Morgen alle 3 Gänge gewonnen hatte. So konnte er sich in einem hochstehenden Duell gegen Samir Leuppi einen Gestellten leisten, um nach einem weiteren Sieg gegen Reto Schlegel den Schlussgang zu erreichen.

Forrers bemerkenswerte Leistung

Der Marke von 150 Kränzen näherte sich Arnold Forrer um einen weiteren Schritt: Zwar fiel er nach einem Gestellten im 5. Gang aus der Entscheidung für den Schlussgang, heimste aber sein bereits 148. Eichenlaub ein. Das Bemerkenswerte hinter der Auszeichnung des Toggenburgers: Der 43-Jährige kämpft seit 2020 mit einem künstlichen Hüftgelenk.