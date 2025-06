In den vergangenen Jahren musste mit Roger Rychen immer gerechnet werden, wenn es um eidgenössische Kränze und mehr ging. 2016, 2019 und 2022 holte der 33-Jährige immer einen Kranz. Heuer, ausgerechnet in der ESAF-Saison, setzte ihn eine Leistenverletzung ausser Gefecht. Zwei Monate vor dem Höhepunkt in seiner Heimat Mollis scheint Rychen wieder fit: «Ich habe genug zugeschaut, jetzt gehöre ich wieder ins Sägemehl!»

Er habe in den letzten Wochen sein Programm, insbesondere das Krafttraining, umstellen müssen, konnte zum Beispiel nicht wie geplant an seiner Maximalkraft arbeiten. «Den Fahrplan für das ESAF, den ich vor der Verletzung aufgestellt hatte, musste ich anpassen. Aber dafür hatte ich mental mehr Zeit, um mich vorzubereiten – und diese habe ich auch genützt.»

Comeback am Wochenende

So setzt Rychen auf Visualisierung und Hypnose, wenn es darum geht, sich für das ESAF bereitzumachen. Beim Besuch des Festgeländes in Mollis unweit seines Wohnorts stellt er sich auf den «heiligen Rasen» und versetzt sich in den August. «Bei der Hypnose ist auch schon ein Bild vom Schlussgang gekommen. Aber mehr dazu kann ich dann erst am Montag nach dem ESAF sagen», sagt Rychen lachend.

Sein Comeback gibt Rychen am 29. Juni am Nordostschweizer Schwingfest in St. Gallen (ab 07:50 Uhr live auf SRF 1). Es dürfte eine erste Standortbestimmung auf dem Weg zum Höhepunkt sein – und ein Hinweis darauf, ob auch 2025 mit Rychen gerechnet werden muss.