Legende: Gast bei der Premierensendung Samuel Feller. Keystone/Alexandra Wey

In dieser Schwingsaison strahlt SRF 1 an vier Montagen SRF 1 neu die Sendung «Schwingklub – der Talk» aus. Stefan Hofmänner arbeitet dabei mit einem SRF-Schwingexperten sowie Gästen das Geschehen des vergangenen Wochenendes auf und bespricht mit ihnen aktuelle Hintergrundthemen rund um den Schwingsport. Dazu besucht Reporter Marc Lüscher jeweils einen «Schwinger der Stunde».

Am Montag, 15. Juli, feiert die Sendung ihre Premiere. Die Erstausstrahlung erfolgt ab 22:25 Uhr auf SRF 1. Dabei nimmt neben dem SRF-Schwing-Experten Matthias Sempach auch Samuel Feller Platz. Er hat ein Lehrbuch zum Schwingen verfasst, das 120 Schwünge enthält.

Zu Besuch bei König Wicki

In der Rubrik «Gastschwinger» besucht Reporter Marc Lüscher Schwingerkönig Joel Wicki auf seinem Hof in Sörenberg und begleitet ihn bei der Arbeit. Zudem ist er zu Gast beim Entlebucher Schwingerverband, dem Klub von König Wicki. Präsident Marco Riedweg und Vizepräsident Nicola Schaller erzählen, welche Wirkung der Königstitel in der Region hat und wie sie mit der grossen Zahl an Nachwuchsschwingern umgehen.

Weitere Talksendungen sind für den 12. August, den 26. August sowie den 9. September vorgesehen.