Königliche Rückkehr: Wicki triumphiert am ISAF

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Joel Wicki gewinnt das Innerschweizer Schwingfest in Seedorf UR.

Dem Schwingerkönig reicht bei seiner Rückkehr ins Sägemehl im Schlussgang ein Gestellter zum Festsieg.

Die Nordostschweizer Gäste Samuel Giger und Werner Schlegel spielen im Kampf um den Tagessieg keine Rolle.

5 Siege, 5 Gänge, 5 Maximalnoten. So las sich Joel Wickis Notenblatt vor dem Schlussgang am Innerschweizer Teilverbandsfest. Damit war klar: Gibt es zum Abschluss gegen Pirmin Reichmuth, der zwar ebenfalls jeden seiner Gänge gewann, aber nicht immer mit 10 Punkten, einen Gestellten, holt Wicki den vierten ISAF-Sieg seiner Karriere.

Der 1,98 m grosse Reichmuth machte es seinem 16 Zentimeter kleineren Kontrahenten aber alles andere als einfach. Mit dem Wissen, dass ihm nur ein Sieg gegen Wicki den erstmaligen Triumph an einem Teilverbandsfest einbringt, riskierte er teilweise Kopf und Kragen. Doch weder Reichmuths Angriffe noch Wickis Konterversuche trugen während dem insgesamt 14 Minuten langen Schlussgang Früchte.

So endete der letzte Kampf des Tages tatsächlich ohne Sieger – und brachte damit Wicki als Triumphator hervor. Das königliche Comeback hatte der 28-Jährige schon im Anschwingen gegen Werner Schlegel eingeläutet, als er den Toggenburger, jüngst Sieger am Nordostschweizerischen, mit Plattwurf bodigte. Vier weitere Siege später war ihm die Schlussgangteilnahme sicher. Und auch dort zeigte der König eindrücklich, dass er am diesjährigen ISAF unschlagbar war.

Gäste nicht in Bestform

Den Gästen aus der Nordostschweiz lief es in der Innerschweiz derweil nicht nach Wunsch. Das Ziel, die Innerschweizer Serie von fünf Siegen in Serie am eigenen Teilverbandsfest zu beenden, verfehlten Samuel Giger und Schlegel deutlich.

Giger, der nach dem verpatzten Nordostschweizerischen vor Wochenfrist auf Wiedergutmachung sann, musste sich im Anschwingen kurz vor Ende des Gangs von Reichmuth bezwingen lassen. Nach drei standesgemässen Siegen stellte der Thurgauer im fünften Gang überraschend mit Samuel Schwyzer. Damit hatte er einen Spitzenrang verspielt. Dank einem Sieg im letzten Gang reichte es für Giger mit dem 4. Platz noch für den Kranz.

Schlimmer erging es Schlegel. Der 22-Jährige unterlag nach der Niederlage gegen Wicki auch Noe van Messel im zweiten Gang, womit er bereits früh zurückgebunden war. Ein Gestellter mit Carlo von Rickenbach besiegelte im 4. Gang das Verpassen der Kränze.

So geht es weiter

Für Wicki und Co. geht es Schlag auf Schlag weiter. Bereits am nächsten Sonntag steht das Bergkranzfest auf der Rigi auf dem Programm. Auch die Nordostschweizer mit Giger und Schlegel werden dort zu Gast sein. Gleichzeitig findet in Langnau das Bernisch-Kantonale statt. Dieses sehen Sie live auf SRF 1, den Rigi-Schwinget zeigen wir durchgehend live im Stream.

Schwingen