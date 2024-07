Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Innerschweizer Schwingfest in Menzingen hat mit einem Paukenschlag geendet. Marcel Bieri schlug im Schlussgang gegen Schwingerkönig Joel Wicki direkt zu. Einen Angriff von Wicki wehrte Bieri ab, um seinen Gegner dann bereits nach 16 Sekunden ins Sägemehl zu drücken.

Der 29-Jährige gewann damit sein zweites Teilverbandsfest in Serie. Bereits das Nordwestschweizer Schwingfest in Lausen hatte Bieri für sich entschieden. Mit dem Heimsieg in Menzingen stellte er seine starke Form einmal mehr unter Beweis. «Ich hätte es niemals erwartet», sagte der Sieger kurz nach dem Festsieg. «Es ist der Hammer, die Zuger Luft liegt mir einfach.»

Nur ein Gestellter

Mit einem Gestellten gegen Domenic Schneider war Bieri in den Tag gestartet. Danach bodigte er Jonas Amrhyn, Lukas von Euw und Marco Heiniger nacheinander mit der Maximalnote. Im 5. Gang besiegte er dann mit Mike Müllestein den zweiten Eidgenossen des Tages, womit er sich als Ranglistenerster die Teilnahme am Schlussgang sicherte.

Wicki hatte sich im Anschwingen noch mit einem Gestellten gegen Adrian Walther begnügen müssen. Danach blieb er jedoch souverän, wobei er mit Patrick Räbmatter einzig noch auf einen weiteren Eidgenossen traf – bevor er dann im Schlussgang erstmals unterlegen war.

Durch seine Niederlage fiel Wicki im Klassement bis auf den Rang 4a zurück. Den 2. Platz teilten sich der überraschende Noe van Messel mit 5 Siegen und einer Niederlage und der Eidgenosse Adrian Walther (4 Siege und 2 Gestellte).

Schneider triumphiert am Appenzeller

Beim Appenzeller Kantonalschwingfest in Hundwil ging der Festsieg überraschend an Mario Schneider. Er gewann den Schlussgang gegen Martin Hersche mit der Maximalnote. Armon Orlik musste sich mit Rang 2 begnügen. Für Kilchberg-Sieger Damian Ott endete das Schwingfest sogar auf Rang 8 und nur knapp mit einem Kranz.