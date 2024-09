Urs Hutmacher ist der neue starke Mann im Steinstossen. Der Zürcher hatte bereits vor einem Jahr am Unspunnenfest in Interlaken triumphiert, nun gewann er auch den Wettbewerb mit dem legendären Unspunnenstein im Rahmen des ESV-Jubiläumsfestes in Appenzell. Hutmacher aus Weisslingen setzte sich mit einer Weite von 3,88 m durch, zehn Zentimeter weniger weit als in Interlaken. Vor dem letzten Unspunnenfest hatte bei den eidgenössischen Anlässen zuvor viermal in Serie Remo Schuler gewonnen.