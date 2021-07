Samuel Giger entscheidet den Rigi-Schwinget in Ibach für sich.

Der Ostschweizer setzt sich im Schlussgang gegen Mike Müllestein durch.

Remo Käser triumphiert an der Fête Romande.

Er war der meistgenannte Favorit und liess den Vorschusslorbeeren Taten folgen. Samuel Giger blieb am Rigi-Schwinget eine Klasse für sich und legte Mike Müllestein im Schlussgang nach rund 6 Minuten im Nachdrücken auf den Rücken.

Dieselbe Paarung hatte es schon im 4. Gang gegeben – mit dem gleichen Ausgang wie am Nachmittag. Giger beendete das Fest mit 6 Siegen in 6 Gängen und liess nie Zweifel an seiner Form aufkommen. In der laufenden Saison hat Giger drei seiner bislang vier Kranzfeste gewonnen.

Käser triumphiert in der Westschweiz

Einen souveränen Sieg feierte Remo Käser an der Fête Romande in Oron-la-Ville. Der Berner, der mit 5 Siegen in den Schlussgang eingezogen war, blieb auch am Ende des Festes ohne Schwächephase. Nach etwas mehr als 3 Minuten legte er Lario Kramer vom Südwestschweizer Schwingverband mit einem Kurz auf den Rücken. Für Käser war es nach 2018 bereits der zweite Triumph am Südwestschweizerischen Schwingfest.

Zwei Sieger im Berner Oberland

Zwei Sieger brachte das Berner Oberländische Gauverbandsfest in Brünig-Hasliberg hervor: die Eidgenossen Matthias Aeschbacher und Bernhard Kämpf. Aeschbacher gewann den Schlussgang gegen den Einheimischen Kilian von Weissenfluh. Der zuvor punktgleiche Kämpf siegte im 6. Gang ebenfalls mit der Maximalnote.