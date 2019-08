Am 25. August wird in Zug der neue Schwingerkönig erkoren. Wir präsentieren Ihnen die heissesten Anwärter auf den Sieg.

Bild 1 / 5 Legende: Armon Orlik Alter: 24; Grösse: 1,90 m; Gewicht: 110; Kranzfestsiege: 17. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Samuel Giger Alter: 21; Grösse: 1,93 m; Gewicht: 115 kg; Kranzfestsiege: 15. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Pirmin Reichmuth Alter: 23; Grösse: 1,98 m; Gewicht: 105 kg; Kranzfestsiege: 4. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Joel Wicki Alter: 22; Grösse: 1,82 m; Gewicht: 105 kg; Kranzfestsiege: 10. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Matthias Aeschbacher Alter: 27, Grösse: 1,91 m; Gewicht: 111 kg; Kranzfestsiege: 8. Keystone

Die Topfavoriten

Armon Orlik (NOSV): Der Bündner zeigte einmal mehr eine starke Saison. 5 Kranzfeste konnte er gewinnen, darunter das Teilverbandsfest in der Nordostschweiz. Allerdings hatte der 24-Jährige, der am ESAF 2016 im Schlussgang stand, auch mit Verletzungen zu kämpfen. Im Juli musste er deshalb auf die Teilnahme auf dem Weissenstein verzichten. Bei der ESAF-Hauptprobe auf der Schwägalp gab er wegen einem Zwick in den Rücken nach dem 1. Gang auf. In Zug ist er dennoch einer der Topfavoriten.

Samuel Giger (NOSV): Auch der Thurgauer fiel dieses Jahr insgesamt 8 Wochen wegen einer Schulterverletzung aus. Nach seiner Rückkehr ins Sägemehl überzeugte der 22-Jährige aber vollends. Auf dem Weissenstein wiederholte er seinen Triumph aus dem Vorjahr in eindrücklicher Manier. Auf der Schwägalp sicherte er sich zusammen mit Daniel Bösch den Festsieg.

Pirmin Reichmuth (ISV): Der Chamer ist der Aufsteiger der Saison und hievte sich mit 4 Kranzfestsiegen in den Kreis der Topfavoriten für das Eidgenössische. Wie Orlik und Giger lief aber auch Reichmuths Saison nicht ganz reibungslos. Wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste der 23-Jährige das Fest auf der Rigi. Bei seinem Comeback auf dem Brünig holte er sich dann aber sogleich den Festsieg und stellte damit seine gute Form unter Beweis.

Joel Wicki (ISV): Der Luzerner ist neben Reichmuth der grosse Hoffnungsträger der Innerschweizer. Seine Klasse bewies der 22-Jährige insbesondere mit den Festsiegen auf dem Stoos und am Aargauer Kantonalen. Aber auch auf dem Brünig stiess Wicki bis in den Schlussgang vor. Dort stellte er mit dem späteren Festsieger Reichmuth. Im Gegensatz zu Orlik, Giger und Reichmuth blieb Wicki dieses Jahr verletzungsfrei.

Matthias Aeschbacher (BKSV): Der Emmentaler scheint aufgrund der diesjährigen Resultate der stärkste Berner Trumpf im Kampf um den Königstitel. Der 27-Jährige beeindruckte mit den Siegen an den Teilverbandsfesten in Bern und in der Südwestschweiz. Zudem liess er die Konkurrenz auch am Schwarzsee hinter sich.

Aufgepasst auf ...

Nick Alpiger (NWSV): Siege am Innerschweizer und am Baselstädtischen

Siege am Innerschweizer und am Baselstädtischen Daniel Bösch (NOSV): Siege am St. Galler, am Schaffhauser und auf der Schwägalp

Siege am St. Galler, am Schaffhauser und auf der Schwägalp Bernhard Kämpf (BKSV): Siege am Mittelländischen, am Oberaargauischen und am Oberländischen

Siege am Mittelländischen, am Oberaargauischen und am Oberländischen Christian Stucki (BKSV): Der Unspunnen-Sieger gab zwar erst kürzlich nach langer Verletzungspause sein Comeback. Mit dem Hünen ist aber immer zu rechnen.

Der Unspunnen-Sieger gab zwar erst kürzlich nach langer Verletzungspause sein Comeback. Mit dem Hünen ist aber immer zu rechnen. Matthias Glarner (BKSV): Der amtierende Schwingerkönig befindet sich immer noch auf dem Weg zurück nach seinem Gondel-Sturz. Am Berner Kantonalen überraschte er aber bei der ESAF-Hauptprobe mit dem Vorstoss in den Schlussgang.

Sieger der wichtigsten Feste 2019 Teilverbandsfeste

Nordostschweizer Schwingfest Armon Orlik

Innerschweizer Schwingfest Nick Alpiger

Südwestschweizer Schwingfest Matthias Aeschbacher Nordwestschweizer Schwingfest David Schmid/Andreas Döbeli

Berner Kantonalschwingfest Matthias Aeschbacher Kantonal- und Gauverbandsfeste

Zuger Kantonalschwingfest Pirmin Reichmuth

Thurgauer Kantonalschwingfest Armon Orlik

Freiburger Kantonalschwingfest

Benjamin Gapany/Martin Rolli

Zürcher Kantonalschwingfest Samir Leuppi

Urner Kantonalschwingfest Pirmin Reichmuth

Emmentalisches Schwingfest Curdin Orlik

Schwyzer Kantonalschwingfest

Sven Schurtenberger

Berner-Jurassisches Schwingfest Kilian Wenger

Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest

Armon Orlik

Aargauer Kantonalschwingfest Joel Wicki

St. Galler Kantonalschwingfest Daniel Bösch

Seeländisches Schwingfest Remo Käser

Baselstädtischer Schwingertag Nick Alpiger

Mittelländisches Schwingfest Bernhard Kämpf

Luzerner Kantonalschwingfest

Pirmin Reichmuth

Schaffhauser Kantonalschwingfest

Daniel Bösch

Oberaargauisches Schwingfest Bernhard Kämpf

Waadtländer Kantonalschwingfest

Vincent Roch

Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Armon Orlik

Solothurner Kantonalschwingfest

Joel Strebel

Neuenburger Kantonalschwingfest

Benjamin Gapany

Bündner-Glarner Kantonalschwingfest

Armon Orlik

Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Mike Müllestein

Appenzeller Kantonalschwingfest Michael Bless

Walliser Kantonalschwingfest Lario Kramer

Oberländisches Schwingfest Bernhard Kämpf/Niklaus Zenger

Bergkranzfeste

Stoos-Schwinget Joel Wicki

Schwarzsee-Schwinget Matthias Aeschbacher Rigi-Schwinget Benji von Ah

Weissenstein-Schwinget Samuel Giger

Brünig-Schwinget Pirmin Reichmuth

Schwägalp-Schwinget Samuel Giger/Daniel Bösch



