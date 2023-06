An den Kantonalschwingfesten vom Sonntag siegen die Favoriten: Damian Ott am St. Galler, Pirmin Reichmuth an Ob- und Nidwaldner und Nick Alpiger am Aargauer.

Legende: Siegt in St. Gallen Damian Ott bodigt Marco Good. Keystone/Gian Ehrenzeller

Damian Ott meisterte in Abwesenheit von Domenic Schneider, Werner Schlegel und des verletzten Samuel Giger das Feld am St. Galler Kantonalfest in Wittenbach recht souverän. Im Schlussgang setzte er sich mit seiner Spezialität, dem Münger-Murks, gegen den Neueidgenossen Marco Good vom Schwingklub Mels durch. Für den 23-jährigen Kilchberger Sieger Ott war es der 4. Triumph an einem Kranzfest, der 2. in dieser Saison.

Am Ob- und Nidwaldner Kantonalfest in Alpnach startete Pirmin Reichmuth in einem an der Spitze ausgedünnten Feld als hoher Favorit. Der Zuger Modellathlet liess denn auch den ganzen Tag keinen Gegner an sich herankommen und liess sich 6 Siege notieren, womit er bei nunmehr 6 Kranzfestsiegen angelangt ist. Im Schlussgang bodigte der dreifache Eidgenosse den Obwaldner Neueidgenossen Jonas Burch schon in der 1. Minute.

Nick Alpiger errang in Möhlin seinen 8. Kranzfestsieg ebenfalls mit sechs gewonnenen Gängen. Im Schlussgang besiegte er den aufstrebenden Aarauer Teenager Tim Roth.