Armon Orlik wird am Sonntag nicht am Schwägalp-Schwinget teilnehmen. Die Heilung des Knies ist noch nicht abgeschlossen.

Armon Orlik fehlt am Schwägalp-Schwinget.

Der Schwägalp-Schwinget am Sonntag findet ohne Armon Orlik statt. Der 23-jährige Bündner will sein lädiertes Knie noch nicht überbelasten, wie er auf seiner Homepage schreibt: «Die Heilung meiner Knieverletzung verläuft gut. Jedoch kommt das Schwägalp-Schwingfest zu früh, so dass ich nicht teilnehmen kann.»

Orlik hatte sich am Rigi-Schwinget anfangs Juli am Knie verletzt. Bei Untersuchungen stellte sich ein Teilriss des Aussenbandes heraus. Meniskus und Kreuzbänder blieben glücklicherweise unversehrt.