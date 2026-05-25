Die Kranzfeste in Näfels und Ruswil gewinnen Armon Orlik sowie das Trio Roman Wandeler, Benno Heinzer und Jonas Amrhyn.

Legende: Triumphiert zum 6. Mal am Glarner-Bündner Kantonalem Schwingerkönig Armon Orlik. Keystone/Gian Ehrenzeller

Armon Orlik hat das Glarner-Bündner Kantonale wie schon im Vorjahr gewonnen – zum insgesamt sechsten Mal. Im Schlussgang bodigte der Schwingerkönig den erst 17-jährigen Sales Tschudi nach sechseinhalb Minuten mit einem Wyberhaken.

Tschudi hatte zuvor am Pfingstmontag für die Sensation in Näfels gesorgt. Der Glarner spedierte im fünften Gang Kilchberg-Sieger Damian Ott ins Sägemehl.

Giger früh aus der Entscheidung

In der Innerschweiz kamen 8300 Zuschauer ans Luzernische nach Ruswil. Auch sie erlebten eine grosse Überraschung live mit. Topfavorit Sämi Giger stellte zwei seiner ersten drei Gänge (gegen Sven Schurtenberger und Samuel Schwyzer) und fiel schon vor dem Mittagessen aus der Entscheidung. Verabschiedet wurde in Ruswil König Joel Wicki, der im Januar die Karriere beendet hat.

Im Schlussgang gab es zwischen Sven Schurtenberger und Michael Gwerder keinen Sieger. Dadurch teilten sich Roman Wandeler, Benno Heinzer und Jonas Amrhyn den Festsieg.

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