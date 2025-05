Kranzfeste am Sonntag

Legende: Können sich feiern lassen Pirmin Reichmuth, Michael Ledermann und Samuel Giger (v.l.). Keystone/Gian Ehrenzeller/Urs Flüeler/Peter Schneider

Am Luzerner Kantonalen hat Pirmin Reichmuth einen überlegenen Sieg gefeiert. Der Zuger gewann alle 6 Gänge, 5 davon mit der Maximalnote. Im Schlussgang spedierte er Marc Lustenberger in weniger als einer Minute auf den Rücken.

König Joel Wicki verspielte in Anbetracht der Dominanz von Reichmuth seine Chancen schon am Vormittag. Im 1. Gang stellte Wicki mit Marcel Bieri, gegen den er zuletzt dreimal verloren hatte.

Moser besiegt Favoriten

Beim Seeländischen überzeugte Michael Moser am Morgen. Der 19-Jährige warf Favorit Fabian Staudenmann mit einem Plattwurf ins Sägemehl. Im 4. Gang liess sich Moser dann aber von Dominik Roth auskontern.

Das machte den Weg frei für Michael Ledermann, der den Schlussgang gegen Roth gewann. Ledermann gewann zum 3. Mal ein Berner Gauverbandsfest.

Keine Premiere

Am St. Galler Kantonalfest in Unterwasser fehlte nicht viel zum 1. Kranzfestsieg von Marcel Räbsamen. Im Schlussgang fand Topfavorit Samuel Giger nach über 5 Minuten doch noch das richtige Rezept gegen Räbsamen. Der 27-Jährige gewann bereits sein 2. Fest in dieser Saison.

Schwingen