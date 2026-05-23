Legende: Sechsmal angetreten, sechsmal gewonnen Michael Moser. key/Peter Klaunzer

Es war der (fast) perfekte Tag für Michael Moser. Der 21-Jährige aus Biglen legte am Oberaargauischen Schwingfest alle sechs Gegner auf den Rücken. Nur in zwei Gängen (gegen die Berner Verbandskollegen Jan Wittwer und Fabian Schärz) erhielt er nicht die Maximalnote.

Im Schlussgang gegen seinen gleichaltrigen und zuvor ebenfalls ungeschlagenen Fabio Hiltbrunner (Schmidigen-Mühleweg) fiel die Entscheidung nach zweieinhalb Minuten. Moser warf Hiltbrunner mit Kurz-Lätz ins Sägemehl und drückte ihn am Boden auf die Schulterblätter. Im 5. Gang hatte er erstmals Curdin Orlik besiegen können.

Es war Mosers insgesamt 5. Kranzfestsieg. Schon letztes Jahr hatte er am Oberaargauischen triumphiert. Seine wertvollsten Festsiege sind jene am Nordostschweizerischen und am Berner Kantonalen 2025.

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