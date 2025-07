Moser siegt in Langnau – Giger meldet sich auf der Rigi zurück

Kranzschwingfeste am Sonntag

Beim Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Langnau triumphiert Michael Moser nach einem Sieg im Schlussgang über Christian Gerber.

Auf der Rigi jubelt Samuel Giger nach einem Schlussgang-Erfolg über Mario Schneider.

Der Aargauer Joel Strebel gewinnt das Südwestschweizer Schwingfest.

Michael Moser hat seine starke Form beim Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Langnau eindrücklich unter Beweis gestellt und das Fest gewonnen. Nach einem Co-Festsieg beim Nordostschweizer Schwingfest und der Schlussgang-Niederlage vor einer Woche beim Emmentalischen gegen Adrian Walther behielt der 19-Jährige dieses Mal gegen Eidgenosse Christian Gerber im Schlussgang die Oberhand und siegte nach knapp zweieinhalb Minuten.

Zuvor hatte Moser mit Fabian Staudenmann im 4. Gang bereits einen Eidgenossen bezwungen. Schlussgang-Verlierer Gerber klassierte sich auf Rang 2, dahinter folgten Matthias Aeschbacher und Lars Zaugg. Bester Gast war der Nordostschweizer Marco Good (6a).

Giger meldet sich zurück

Beim Rigi Schwinget hat sich Samuel Giger nach durchzogenen Wochen eindrücklich zurückgemeldet. Mit vier Siegen und einem Gestellten marschierte er in den Schlussgang, wo er Mario Schneider in wenigen Sekunden auf den Rücken legte. Mit Armon Orlik, Damian Ott und Schneider klassierten sich vier Nordostschweizer auf den ersten vier Plätzen. Die Innerschweizer waren nach einigen Absagen aber auch nicht in Bestbesetzung angetreten.

Ein Innerschweizer, König Joel Wicki, war am Südwestschweizer Schwingfest angetreten. Dort verpasste er allerdings den Schlussgang, ein Gestellter mit Curdin Orlik machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Im Schlussgang triumphierte schliesslich der Aargauer Joel Strebel in seinem zweiten Fest nach dem Kreuzbandriss über Orlik.

Das Appenzeller Schwingfest brachte gleich zwei Sieger hervor. Domenic Schneider und Andy Signer siegten gemeinsam.

Resultate