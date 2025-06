Curdin Orlik gewinnt das Bündner-Glarner Kantonalschwingfest. Am Bern-Jurassischen gibt es einen Premierensieg.

Legende: Wurde gefeiert Curdin Orlik. Keystone/Ennio Leanza

Curdin Orlik hat das Bündner-Glarner Kantonalschwingfest in Domat/Ems vor Adrian Walther, dem überragenden Berner aus Habstetten, gewonnen.

Beide Berner beendeten das Fest mit einem Gestellten im Anschwingen und anschliessend fünf Siegen. Eine Woche nach der Berner Leistungsdemonstration auf dem Stoos legten Curdin Orlik und Adrian Walther nach. Primär weil die Einteilung nicht zwei Berner Gäste im Schlussgang wollte, schaffte es der Davoser Christian Biäsch, der noch nie ein Kranzfest gewann, in den Schlussgang. Den gewann Curdin Orlik mit dem dritten Zug.

Siege für Thöni und Bissig

Nicht viele Königsanwärter standen am Sonntag im Einsatz. Samuel Giger sagte seine Teilnahme in Domat/Ems wegen einer leichten Muskelverletzung kurzfristig ab. Auch König Joel Wicki fehlte am Urner Kantonalen nochmals wegen seiner Knieverletzung. Der Berner Remo Käser gab das Bern-Jurassische nach einer Blitzniederlage im ersten Gang verletzt auf.

Das jurassische Gauverbandsfest in Nods gewann der Berner Oberländer Reto Thöni. Thöni gewann den Schlussgang gegen Adrian Klossner nach etwas mehr als vier Minuten – und feierte seinen ersten Kranzfestsieg. In Andermatt gewann Lukas Bissig aus Attinghausen sein zweites Fest – und wie im Vorjahr wieder das Urner Kantonale. Im Schlussgang bodigte Bissig nach knapp zwei Minuten Lukas Heinzer.

Resultate