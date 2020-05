Jörg Abderhalden drückte der Schwingszene um die Jahrtausendwende seinen Stempel auf. 1998 in Bern, 2004 in Luzern sowie 2007 in Aarau krönte sich der heute 40-Jährige zum Schwingerkönig.

Ein Palmarès, das seinesgleichen sucht

Zudem erreichte der Toggenburger als Erster den «Schwinger-Grand-Slam»: Neben seinen drei Königstiteln gewann Abderhalden 1999 auch noch das Unspunnenfest sowie 2002 das Kilchberger Schwinget – beide Anlässe werden nur alle 6 Jahre durchgeführt. Total 51 Kranzfestsiege und 86 Kränze zieren sein stolzes Palmarès.

SRF lässt die Ära des erfolgreichsten Schwingers aller Zeiten am Sonntag in der Sendung «Legendäri Schwing-Moment» in einem ausführlichen Rückblick aufleben. Sascha Ruefer führt durch die Sendung, in der neben Jörg Abderhalden auch SRF-Schwingkommentator Stefan Hofmänner zu Gast sind.