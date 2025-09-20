Legende: Lässt sich feiern Joel Wicki. Keystone/Ti-Press/Samuel Golay

Im Schlussgang bodigte Wicki seinen Rivalen Marcel Bieri nach bloss acht Sekunden. Der Sörenberger gewann in Biasca alle sechs Gänge. Er feierte nach dem Innerschweizerischen im Juli und dem Brünig-Bergfest im August den dritten Kranzfestsieg der Saison. Gegen Marcel Bieri hatte Wicki die einzige Niederlage der Saison einstecken müssen (am Schwyzer Kantonalen im Schlussgang).

Das Tessiner Kantonale fand erst zum zweiten Mal nach 2022 statt. Die dritte Austragung soll 2028 erfolgen. Der Tessiner Kantonalverband wurde erst vor 13 Jahren gegründet und zählt erst gut zehn aktive Schwinger.