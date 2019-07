Legende: Steht vor seinem Comeback Christian Stucki. Keystone

Christian Stucki hat sich von seiner Knieverletzung erholt und wird am 3. August am Bözingenberg-Schwinget wieder ins Sägemehl steigen. Eine Woche später will er dann am Bernisch Kantonalen in Münsingen teilnehmen. Dies gab der 34-jährige Schwinger via Instagram bekannt.

Stucki zog sich am Emmentalischen Fest in Zäziwil Mitte Mai eine Verletzung am linken Knie zu, die sich als Innenbandriss herausstellte. Seither musste der Berner pausieren.