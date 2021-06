Joel Wicki triumphiert am Stoos-Schwinget in Ibach.

Der Innerschweizer besiegt Sven Schurtenberger im Schlussgang nach nur gerade 31 Sekunden.

Damit verteidigt der 24-Jährige erfolgreich seinen Titel von 2019.

671 Tage mussten sich die Schwingfans gedulden, bis sie wieder Wettkämpfe an einem bedeutenden Kranzfest zu sehen bekamen. Am Eidgenössischen im August 2019 in Zug standen sich die «Bösen» zum letzten Mal an einem Top-Schwingfest im Sägemehl gegenüber.

Beim Comeback am Samstag setzte sich der Favorit durch: Der Innerschweizer Joel Wicki war am Stoos-Schwinget im schwyzerischen Ibach eine Klasse für sich. Im Schlussgang legte er Sven Schurtenberger nach nur gerade 31 Sekunden auf den Rücken. Bereits 2017 und bei der letzten Ausgabe 2019 hatte Wicki am Bergkranzfest triumphiert.

Ohne Niederlage in den Schlussgang

Wicki war mit 4 Siegen aus 5 Kämpfen in den Schlussgang eingezogen. Einzig den 4. Gang gegen Fabian Staudenmann musste der 24-Jährige stellen. Mit der gleichen Punktzahl wie Wicki qualifizierte sich Schurtenberger für den Kampf um den Festtitel. Der Luzerner liess sich 3 Mal 10 Punkte gutschreiben und musste sich nur im 2. Gang Jan Wittwer geschlagen geben.