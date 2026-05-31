Legende: Die Entscheidung in Schmerikon Werner Schlegel drückt Damian Ott ins Sägemehl. Keystone/Schlegel drückt Ott ins Sägemehl

Werner Schlegel wurde bei seiner Rückkehr ins Sägemehl vom Einteilungsgericht nicht geschont. Im Anschwingen wurde ihm mit Armon Orlik der grösstmögliche Brocken vorgesetzt. Auf den Gestellten gegen den Schwingerkönig liess Schlegel vier Siege gegen Nicht-Eidgenossen folgen.

Im Schlussgang bezwang er schliesslich Damian Ott, dem ein Gestellter zum Festsieg gereicht hätte. Für Schlegel war es im 5. Zusammengreifen mit Ott der 1. Sieg. Somit feierte der 23-Jährige, der das Zürcher Kantonale und den Glarner-Bündner Schwingertag aufgrund muskulärer Probleme auslassen musste, ein perfektes Comeback.

Orlik kämpfte sich nach zwei Gestellten am Morgen mit drei Siegen am Nachmittag noch auf den 3. Schlussrang vor.

Collaud siegt in La Brévine

Beim Neuenburger Kantonalen in La Brévine schwang Romain Collaud obenaus. Der Freiburger setzte sich im Schlussgang gegen seinen Verbandskollegen Lario Kramer durch und verhinderte dessen zehnten Kranzfestsieg. Für den 24-jährigen Collaud seinerseits war es der sechste Triumph an einem Kranzfest.

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