Lüscher muss pausieren

Sinisha Lüscher wird am kommenden Sonntag nicht wie geplant am Brünig-Schwinget teilnehmen können. Der Entscheid erfolgt aufgrund einer Fingerverletzung, die sich der 19-Jährige beim Weissenstein-Schwinget am vergangenen Wochenende zugezogen hat. Lüscher renkte sich im 2. Gang gegen Florian Gnägi den Finger aus. Nach einer Behandlung kehrte der Nordwestschweizer ins Sägemehl zurück und gewann den Durchgang. Wie lange Lüscher ausfallen wird und ob seine ESAF-Teilnahme Ende August in Gefahr ist, ist noch unklar.