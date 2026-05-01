Legende: Muss lange pausieren Marcel Räbsamen. Freshfocus/Sven Thomann

Schwingen: Räbsamen muss für die Kranzfestsaison Forfait erklären

Marcel Räbsamen wird in dieser Saison keine Kranzfeste bestreiten können. Der Toggenburger zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und muss lange pausieren. Dies teilte er auf Instagram mit. Die Operation sei erfolgreich verlaufen: «Nun heisst es, alles dafür zu geben, dass das Knie für 2027 wieder voll intakt ist.» Der 25-jährige Eidgenosse erlebte in der letzten Saison seinen Durchbruch. Auf der Schwägalp errang er kurz vor dem Eidgenössischen seinen ersten Kranzfestsieg überhaupt.