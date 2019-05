In etwas mehr als 3 Monaten geht der grösste Sport- und Festanlass der Schweiz in Zug über die Bühne.

«Wir sind bereit. Es gilt noch einige Aufgaben zu finalisieren», so OK-Präsident Heinz Tännler im Vorfeld des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2019. In exakt 100 Tagen kommt das ESAF in Zug zur Austragung. Zum 3. Mal nach 1943 und 1961 findet der grösste Sportanlass der Schweiz am Zugersee statt.

Seit mehreren Jahren bereitet das Organisationskomitee den traditionellen Sportanlass vor und setzt alles daran, ihn zu einem echten Erlebnis zu machen

Die Fakten zum Event

Insgesamt 350'000 Besucher werden vom 23. bis 25. August erwartet.

Mehrere Tausend Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Die Schwing-Arena fasst 56'500 Zuschauer und ist damit die grösste temporäre Arena der Welt.

Das Festgelände erstreckt sich über eine Fläche von 1,5 Hektaren.

276 Schwinger werden auf sieben Sägemehlringen um die Schwingerkrone kämpfen.

Das Budget beläuft sich auf über 36 Millionen Franken.

Legende: Zwischen Zug und Baar Die Schwing-Arena. SRF

Die Sicherheit und der Verkehr sind die grössten Herausforderungen

Die Organisatoren machen sich im Vorfeld des Fests vor allem Gedanken zum grossen Besucherandrang. Heinz Tännler: «Eidgenössische Schwingfeste sind grundsätzlich sehr friedliche, fröhliche Feste. Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein.»