Am Sonntag findet mit dem Nordostschweizer Schwingfest in St. Gallen das erste Teilverbandsfest des Jahres statt.

Zum ersten Mal seit 1950 findet das Nordostschweizer Schwingfest wieder in St. Gallen statt. Es ist das erste Teilverbandsfest des Jahres, an dessen Höhepunkt Ende August das ESAF in Mollis steht. Die Schwing-Fans auf dem Gründenmoos dürfen sich auf 11 Eidgenossen freuen. Darunter auch Werner Schlegel.

Der Titelverteidiger kehrt rechtzeitig auf das NOS von einer Fussverletzung zurück. Diese hatte sich der 22-Jährige am Rheintaler-Oberländer Verbands-Schwingfest zugezogen. Was zuerst nach ein bis zwei Wochen Pause aussah, entpuppte sich als Riss des vorderen Syndesmosebands, der operativ behandelt werden musste.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Nordostschweizer Schwingfest können Sie am Sonntag ab 07:50 Uhr live auf SRF zwei oder im Liveticker in der SRF Sport App mitverfolgen. Der Schlussgang ist auf 17:00 Uhr angesetzt.

Kein Eidgenosse bei den Gästen

Körperlich ist Schlegel wieder topfit. Schwingerisch fehlt ihm aufgrund der zweimonatigen Pause möglicherweise noch ein Stück. Ob es am Sonntag gleich zur Titelverteidigung reicht, wird auch von seinen Verbandskollegen abhängen. Die Favoritenrolle liegt so oder so unbestritten bei den Ostschweizern.

Die Spitzenpaarungen im Anschwingen Box aufklappen Box zuklappen Samuel Giger – Michael Moser Werner Schlegel – Marc Lustenberger Armon Orlik – Sinisha Lüscher Damian Ott – Lukas Bissig Domenic Schneider – Martin Roth Marcel Räbsamen – Janis Wieland Roger Rychen – Marco Good

Neben Rückkehrer Schlegel sind die Toggenburger Damian Ott und Marcel Räbsamen, der St. Galler Oberländer Marco Good, die Thurgauer Samuel Giger und Domenic Schneider, der Appenzeller Martin Roth, der Glarner Roger Rychen, der Bündner Armon Orlik und die beiden Zürcher Fabian Kindlimann und Samir Leupi am Start. Einziger Abwesender aus NOS-Sicht ist Eidgenosse Martin Hersche.

Auf Seiten der Gäste (je zwei aus den andern vier Teilverbänden) fehlt ein Eidgenosse. Der Berner Michael Ledermann muss verletzungsbedingt passen. Dafür sind fünf Kranzfestsieger am Start. Darunter Michael Moser, der erst noch im Schwarzsee-Schlussgang stand oder Sinisha Lüscher, der mit dem Aargauer Kantonalschwingfest vor kurzem seinen ersten Kranzfestsieg gefeiert hat.