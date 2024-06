Mit Fabian Staudenmann fehlt am Sonntag am Nordostschweizerischen in Meilen einer der grössten Favoriten.

Legende: Muss das Bett hüten Fabian Staudenmann. Keystone/Marcel Bieri

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Samuel Giger und Fabian Staudenmann findet auch am Nordostschweizer Verbandsfest der Schwinger am Sonntag im zürcherischen Meilen nicht statt. Der Berner Gast Staudenmann muss krankheitsbedingt passen.

Eine «hartnäckige Grippe» zwinge ihn zu einer Pause, verkündete der beste Berner auf seinen Social-Media-Kanälen. Letzte Woche beim Bergkranzfest am Schwarzsee hatten sich Staudenmann und Giger aus dem Weg gehen können.

Schlägt Schlegel noch einmal zu?

Ein Duell noch in dieser Saison zwischen den Anwärtern auf den Königstitel in einem Jahr in Mollis GL ist aber weiterhin wahrscheinlich: Gemeldet sind sie beide auf der Schwägalp und am Bernisch-Kantonalen in Burgdorf. Zum Abschluss der Saison steht zudem das Jubiläumsschwinget des ESV im Programm.

In Meilen teilt sich Giger nun die Favoritenrolle mit Werner Schlegel, dem Sieger des Schwarzsee-Schwingets. Im Anschwingen treffen beide auf einen Innerschweizer: Giger auf Mike Müllestein, Schlegel auf Sven Schurtenberger.

03:36 Video Archiv: Giger verpasst Historisches – Schlegel triumphiert am Schwarzsee Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Matthias Aeschbacher, in Abwesenheit von Staudenmann der stärkste Berner in Meilen, bekommt es mit Armon Orlik zu tun. In den weiteren Spitzenduellen treffen Domenic Schneider auf Matthieu Burger und Damian Ott auf Andreas Döbeli – ebenfalls Paarungen zwischen einem Einheimischen und einem Gast.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Nordostschweizer Schwingfest in Meilen können Sie am Sonntag ab 07:50 Uhr morgens live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen.