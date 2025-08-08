Das Nordwestschweizer vom Sonntag ist für viele Schwinger der letzte Härtetest vor dem ESAF. Auch für Nick Alpiger.

In Mollis laufen die Vorbereitungen für das ESAF Ende Monat auf Hochtouren. Eine riesige Arena mit Platz für über 50'000 Zuschauende wird im Glarnerland derzeit aufgebaut. Es wird das Highlight schlechthin im Schwingkalender 2025.

Etwas kleiner sind die Dimensionen in Lenzburg. Auch hier wurde in den letzten Tagen fleissig gearbeitet, damit am Sonntag alles bereit ist für das Nordwestschweizer Schwingfest, das letzte Teilverbandsfest der Saison. Am 17. August folgt auf der Schwägalp dann noch der Abschluss der Bergfeste und dann ist bereits die Bühne frei für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest am 30./31. August.

Besonders gross ist die Vorfreude bei Nick Alpiger auf den nächsten Termin. Für den Aargauer ist es ein Heimspiel. Der 28-Jährige ist in Staufen unmittelbar westlich von Lenzburg geboren und aufgewachsen. Mittlerweile wohnt er in Seon, ebenfalls nur einen Steinwurf von Lenzburg entfernt.

Ehrensache für Alpiger, dass er bei den Aufbauarbeiten von Grund auf dabei war. «Für mich ist das wichtig. Es ist mein Verein, mein Klub, meine Gegend, und es sind meine Leute. Ich bin sehr gerne hier», so der Sieger des diesjährigen Solothurner Kantonalen.

Starke Gäste in Lenzburg

Zu gerne würde Alpiger am Sonntag ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Vor 10 Jahren hatte er es als damals vielversprechender Nachwuchsschwinger in den Schlussgang geschafft, wo er sich Bruno Gisler geschlagen geben musste.

Für die Nordwestschweizer wird es jedoch eine grosse Herausforderung, den Festsieg in den eigenen Reihen zu halten. Mit Fabian Staudenmann, Adrian Walther, Armon Orlik oder Damian Ott treten namhafte Gäste in Lenzburg an. Insgesamt stehen sechs auswärtige Eidgenossen am Start.

