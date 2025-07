Per E-Mail teilen

Nein, über Geschichte habe er sich noch mit keinem Schwingerkollegen unterhalten, bekennt Marius Frank im Gespräch mit SRF. Im Unterschied zu vielen anderen Schwingern ist der Solothurner nicht in einem körperlichen Beruf tätig. Der 20-Jährige absolvierte das KV und ist nun Geschichtsstudent.

«Ich habe schon als kleiner Junge Bücher über die Römer oder das Mittelalter gelesen. Und es interessiert mich noch immer», erklärt Frank seine Faszination für vergangene Zeiten.

Kein Nachteil durch «Bürojob»

Dass das Herumsitzen in Hörsälen und vor dem Computer zu einem Wettbewerbsnachteil im Schwingen führt, glaubt Frank nicht: «Wer körperlich arbeitet, muss vielleicht ein- oder zweimal seltener trainieren als ich. Dafür sind wir erholter, wenn wir ins Training gehen.» Ausserdem könne man sich die Zeit etwas freier einteilen.

Der 1,98 m grosse und 115 kg schwere Luterbacher hat in diesem Jahr zur Genüge bewiesen, dass er mit den Besten mithalten kann: 7 Teilnahmen an Kranzfesten, 7 Kränze. Am Sonntag auf dem Brünig schwang er um eine Schlussgang-Teilnahme, letztlich belegte er den 7. Rang.

Festsieg trotz Verletzung

Das Aargauer Kantonale vor gut einem Monat konnte Frank gar gewinnen. Dabei schlug er unter anderem die Nordwestschweizer Verbandskollegen Nick Alpiger und Joel Strebel. Der Festsieg ist umso bemerkenswerter, als dass er zu dieser Zeit unter einem Bandscheibenvorfall litt.

Er habe sich jeweils gut aufwärmen müssen, so Frank. Teilweise liess er sich mit heisser Crème behandeln und nahm manchmal eine Schmerztablette. Inzwischen hat er die Verletzung überwunden und sagt: «Ohne Rückenschmerzen ist es viel befreiter. Ich traue mich eher, ans Limit zu gehen.» Es klingt wie eine Kampfansage.

