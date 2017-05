Orlik muss am Wochenende verletzt passen

Heute, 18:08 Uhr

Armon Orlik kann am Sonntag nicht am St. Galler Kantonalschwingfest in Rapperswil-Jona teilnehmen.

Bild in Lightbox öffnen. Der Bündner kuriert eine vor zwei Wochen beim Aargauer Kantonalen in Brugg erlittene Nackenverletzung aus. Er schlage sich noch mit kleineren Beschwerden herum und wolle «es nicht überstürzen», schrieb Orlik auf seiner Facebook-Seite. Orlik war im 5. Gang gegen Bruno Gisler unglücklich auf den Kopf gefallen und zunächst regungslos liegen geblieben. Nach kurzer Behandlung auf dem Platz konnte er selbständig aufstehen und Entwarnung geben.

mas/ste