Vollenweider gewinnt in Davos erstes Kranzfest der Karriere

Legende: Feiert den ersten Kranzfestsieg der Karriere Jeremy Vollenweider. Keystone/mayk wendt

Das Bündner-Glarner Kantonalfest in Davos endete mit einer grossen Überraschung. Der 26-jährige Schaffhauser Jeremy Vollenweider profitierte als lachender Dritter vom gestellten Schlussgang zwischen Domenic Schneider und Martin Hersche.

Vollenweider errang seinen ersten Kranzfestsieg und damit seinen mit Abstand grössten Erfolg der Karriere. Sein Triumph ist jedoch nicht unverdient. Nach einem gestellten ersten Gang blieb der Teilverbandskranzer aus Beringen fünf Mal in Folge siegreich.

Teilnehmer am Schlussgang gehen leer aus

Im Schlussgang standen sich im strömenden Regen mit Domenic Schneider und Martin Hersche zwei der drei teilnehmenden Eidgenossen gegenüber. Der Thurgauer Schneider stand dem Festsieg, es wäre nach dem Glarner-Bündner an Pfingsten sein zweiter Kranzfestsieg in diesem Jahr gewesen, zwei Mal nahe. Doch der Appenzeller Hersche konnte sich aus den heiklen Situationen am Boden befreien und machte damit letztlich auch den Coup von Vollenweider perfekt.