Tagesanzeiger: «Würdig, aber kein König zum Anfassen – der perfekte Botschafter»

Joel Wicki ist – wie es auch sein Berner Schlussgang-Kontrahent Matthias Aeschbacher gewesen wäre – der perfekte Botschafter des urchigen Nationalsports. Ein hemdsärmeliger Landwirt und Bergler, und doch nicht unmodern im Denken. Zwar kein König zum Anfassen wie Vorgänger Christian Stucki. Aber auch kein Reservierter wie Jörg Abderhalden. Am ehesten lässt er sich mit Matthias Sempach vergleichen, auch der Berner war ein durchtrainierter Muskelprotz und bestach mit seinem Schalk.

NZZ: «Total abgehoben – aber auf eine gute Art»

Er mag zwar explosiv und aggressiv kämpfen, ist aber gleichzeitig ein sensibler Kerl; einer, dessen Gedanken nicht ständig um sich selber kreisen. (...) Er ist ein typischer Bergler, scheint vieles aus erhöhter Perspektive zu betrachten.

Watson: «Wicki – weil er der komplettere Schwinger ist»

Wucht, Mut und Kraft gegen Beweglichkeit, Ausdauer und Zähigkeit: Der Innerschweizer Joel Wicki wankt und biegt sich unter den Angriffen des Berners Matthias Aeschbacher. Aber er bricht nicht. (...) Er wird hinterher sagen, die Batterien seien leer gewesen. Der Körper habe nicht mehr mitmachen wollen. Aber der Kopf habe nicht aufgegeben. Ein Sieg des Willens.

Forsch, jovial, demütig

Wicki wird landauf, landab gelobt. Die Berner Zeitung attestiert ihm einen «harten Grind», der ihn am Ende zum Titel geführt habe. «Vom forschen Jungen zum jovialen König», schreibt die Aargauer Zeitung: Wicki habe sich bereits als Jungspund mit den Besten messen wollen und sogar vom Königstitel gesprochen – nun, da er ihn hat, zeige er sich immer noch demütig: «Und dann tat Joel Wicki das, was er immer tut, wenn er nach Siegen vor Mikrofone stehen muss. Er dankte und gratulierte allen Andern.»

Übrigens: Wickis Triumph war gemäss Watson keine Überraschung, und zwar «für alle, die das Zeichen am Himmel richtig gedeutet haben. Kurz nach 17 Uhr hat es in Pratteln am Samstag geregnet. Die ersten Regenfälle an einem Eidgenössischen seit 1986. Auch damals gehen am Samstag über Sion Schauer nieder. Am Sonntag scheint dann die Sonne für Harry Knüsel, den ersten König der Innerschweizer. So wie jetzt für Joel Wicki.»