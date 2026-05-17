Legende: Macht sich frisch Samuel Giger (Archivbild). Keystone/Gian Ehrenzeller

Im Schlussgang besiegte Samuel Giger Domenic Schneider, einen weiteren Thurgauer. Die Thurgauer Dominanz am Zürcher Kantonalen überraschte nicht. Unspunnensieger Giger zählte von Anfang an zu den grossen Favoriten.

Im Schlussgang ging der 28-Jährige gegen seinen Klubkollegen sofort in die Offensive. Er fixierte Schneider am Boden und drehte ihn dann auf den Rücken. Für Giger ist es der 3. Sieg am Zürcher Kantonalen nach 2016 und 2018.

Lüscher und Alpiger müssen teilen

In Oberdorf (Baselland) teilten sich Sinisha Lüscher und Nick Alpiger den Sieg. Lüscher gelang kurz vor Ablauf der Zeit im Schlussgang der entscheidende Wurf gegen Adrian Odermatt. Alpiger hatte zuvor schon mit einem Plattwurf gegen Valentin Scherz die Schlussgang-Teilnehmer unter Druck gesetzt.

Am Schwyzer Kantonalen in Brunnen kam Lukas Bissig zu seinem 3. Kranzfestsieg, dem ersten ausserhalb seines Heimatkantons Uri. Bissig gewann den Schlussgang gegen Michael Gwerder durch Nachdrücken am Boden. Von den Spitzenschwingern wurde der Berner Adrian Walther mit Gestellten in den Gängen 3 und 4 zurückgebunden.

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