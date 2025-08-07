Der Sohn von Schwingerkönig Adrian Käser tritt vom Schwingsport zurück. Der 28-Jährige gewann sechs Kranzfeste.

Legende: Gewann in seiner Karriere 55 Kränze Remo Käser. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Remo Käser hat am Donnerstag seinen Rücktritt vom aktiven Schwingsport erklärt. Der Berner, der jüngst immer wieder von Verletzungen heimgesucht wurde, beendet seine Karriere per sofort. Käser wird somit auch nicht am Eidgenössischen Schwingfest Ende August in Mollis teilnehmen.

Grosses Talent, viele Rückschläge

Der Sohn von Schwingerkönig Adrian Käser gehörte in jungen Jahren zu den talentiertesten Schwingern des Landes. Bereits mit 16 Jahren gewann er seinen ersten Kranz. Bei seiner ersten Teilnahme am ESAF schwang er sich 2016 als 19-Jähriger auf den sagenhaften dritten Rang. An sechs Kranzfesten jubelte er über den Sieg. Insgesamt darf er 55 Kränze sein Eigen nennen.

Mein Körper und Geist haben genug. Mein Herz sagt mir, dass es an der Zeit ist loszulassen.

Käser wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt bestritt er 2019 mehr als vier komplette Kranzfeste in einer Saison. 2023 machten ihm Nackenprobleme zu schaffen, 2024 musste er die Saison wegen einer Rippenverletzung abbrechen. Und auch heuer fiel er im Sommer wegen Knieproblemen über einen Monat aus.

«In den letzten Jahren war mein Leben als Schwinger geprägt von Höhen und Tiefen. Immer wieder haben mich gesundheitliche Rückschläge ausgebremst, doch ich habe nie aufgegeben. Doch nun spüre ich: Mein Körper und Geist haben genug. Mein Herz sagt mir, dass es an der Zeit ist loszulassen. Dieser Entscheid fällt mir alles andere als leicht. Aber er ist der richtige», begründete Käser seinen sofortigen Rückzug an einer Medienkonferenz.

Diese fand sinnigerweise im Schwingkeller in Kirchberg statt. An dem Ort, an dem er als viereinhalbjähriger Knirps zum ersten Mal ins Sägemehl gestiegen ist.