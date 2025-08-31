Pirmin Reichmuth hört nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis mit dem Schwingsport auf.

Der Zuger Eidgenosse Pirmin Reichmuth hat beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis seinen sofortigen Rücktritt vom Schwingsport bekanntgegeben. «Für mich ist es das letzte Fest», sagte der 29-Jährige gegenüber SRF vor dem letzten Gang beim Saisonhöhepunkt. «Ich weiss es schon seit Beginn der Saison.»

Er habe am Morgen die Tasche schon gepackt gehabt, sagte Reichmuth. Zu schlecht habe sich sein Knie angefühlt. Von den Teamkollegen liess er sich schliesslich überreden, es nochmals zu versuchen. Nach einem schwachen ersten Tag, bei dem der Mitfavorit nach zwei Niederlagen bereits aus der Entscheidung gefallen war, kämpfte sich Reichmuth am Sonntag in der Rangliste nach vorne.

Nach dem siegreich gestalteten 7. Gang ging Reichmuth vor der Innerschweizer Tribüne auf die Knie und verdrückte einige Freudentränen. «Ich bin überglücklich, dass ich noch einmal den Kranz gewonnen habe. Für mich stimmt es.»

In seiner von vielen Verletzungen geprägten Karriere feierte Reichmuth neun Kranzfestsiege. Unter anderem gewann er zweimal auf dem Brünig und einmal auf der Rigi.