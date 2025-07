Der 23-Jährige bezwingt im Schlussgang in Langnau Youngster Michael Moser und holt den 6. Kranzfestsieg der Karriere.

Legende: Legt im Schlussgang Michael Moser auf den Rücken Adrian Walther. Keystone/Peter Schneider

Am Emmentalischen Schwingfest in Langnau hat Adrian Walther den sechsten Kranzfestsieg seiner Karriere gefeiert. In Abwesenheit von Fabian Staudenmann, der eine Pause einlegte, kam es zum selben Schlussgang wie im Vorjahr: Walther traf auf den 19-jährigen Shootingstar Michael Moser, der sich im letzten Jahr nach einem Gestellten den Festsieg geholt hatte.

Heuer konnte der 23-jährige Mittelländer Revanche nehmen. Nach knapp vier Minuten legte er Moser mit Kurz und Nachdrücken auf den Rücken und durfte jubeln.

100. Kranz für Aeschbacher

Von einem Gestellten im Schlussgang hätte Matthias Aeschbacher profitiert. Doch der 33-Jährige, der im 3. Gang mit Walther gestellt hatte, musste sich mit Platz 2 begnügen. Diesen dürfte Aeschbacher dennoch in bester Erinnerung behalten, sicherte er sich doch den 100. Kranz der Laufbahn. In einer Woche findet erneut in Langnau das Bernisch-Kantonale statt.

