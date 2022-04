Wegen Verletzung: Stucki verschiebt Start in die Kranzfestsaison

Christian Stucki hat sich beim Frühjahrsschwingen in Zäziwil Mitte April an der Schulter verletzt.

Damit muss der amtierende Schwingerkönig den Start in die Kranzfestsaison verschieben.

Ob der weitere Saisonverlauf – mit dem Saisonhöhepunkt Eidgenössisches in Pratteln im August 2022 – auch betroffen ist, steht noch nicht fest.

Die Schwingsaison beginnt für Christian Stucki mit einem Tiefschlag. Wie der 36-Jährige auf Instagram bekannt gab, verletzte er sich beim Frühjahrsschwingen in Zäziwil am 18. April schwer an der rechten Schulter. «Teilabriss der Schultersehnen» lautet die Diagnose.

«Deshalb muss ich das Schwingtraining für die kommenden 2-3 Wochen aussetzen. Entsprechend ist der Einstieg in die Kranzfestsaison am 7. Mai (Mittelländischen in Bern) nicht möglich», schreibt Stucki zu seinem Post. Über den weiteren Verlauf der Genesung werde er später informieren.

Déjà-vu für Stucki

Für Stucki ist diese Verletzung keine Neuheit: Bereits im letzten Spätsommer hatte sich der Berner dieselbe Blessur zugezogen – nur an der anderen Schulter. Danach war für den Schwingerkönig von 2019 das Jahr gelaufen. So konnte er nicht am Kilchberger teilnehmen. Die Rehabilitation dauerte 6 Monate.

Inwiefern die aktuelle Saison beeinträchtigt wird, steht noch nicht fest. Mit dem Eidgenössischen in Pratteln Ende August steht allerdings das womöglich letzte grosse Schwingfest in der Karriere des 36-Jährigen an.