Legende: Nicht nur Nordostschweizer sind dabei Auch 20 Berner und Südwestschweizer Gäste sind am Fusse des Säntis dabei. Keystone/Gian Ehrenzeller

Beim Schwägalp-Schwinget kommt es im Anschwingen zum erwarteten Favoritenduell: Der heimische Werner Schlegel trifft auf den Berner Fabian Staudenmann. Dem 21-jährigen Toggenburger bietet sich nach dem Sieg beim Schwarzsee-Schwinget die Chance, sein zweites Bergkranzfest der Saison zu gewinnen.

Auf dem Weg dahin steht ihm zuerst gleich der formstarke Staudenmann im Weg. Der 24-Jährige triumphierte am Sonntag am Bernisch-Kantonalen in Burgdorf dank einem spektakulären Sieg im Schlussgang gegen Samuel Giger. Schlegel und Staudenmann griffen in diesem Jahr bereits am Schwarzsee zusammen, wobei das Duell gestellt endete. Insgesamt hat der Guggisberger mit zwei Siegen in vier Duellen die Nase aber leicht vorn.

02:59 Video In letzter Sekunde gewinnt Staudenmann den Schlussgang gegen Giger Aus Sport-Clip vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Neuauflage des Unspunnen-Schlussgangs

Der zweite grosse Name in der Reihe der Nordostschweizer, Samuel Giger, bekommt es zu Beginn mit dem Berner Adrian Walther zu tun. Damit kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Unspunnen-Schlussgangs, bei dem Giger triumphiert hatte.

In diesem Jahr standen sich die beiden ebenfalls bereits am Schwarzsee gegenüber, wobei Walther nach zuvor zwei Niederlagen und einem Gestellten ein Überraschungssieg gelang. Nun bietet sich dem fünffachen Schwägalp-Sieger, der in diesem Jahr das Bergkranzfest auf dem Stoos für sich entschied, die Chance zur Revanche.

In weiteren Spitzenpaarungen kommt es zu den Duellen Matthieu Burger gegen Armon Orlik, Bernhard Kämpf gegen Damian Ott, Curdin Orlik gegen Domenic Schneider und Samir Leuppi gegen Severin Schwander.