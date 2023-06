Legende: Bei uns verpassen Sie keinen Gang Wenn die Besten der Besten gegeneinander antreten – wie hier Joel Wicki (unten) und Matthias Aeschbacher – ist SRF am Sägemehlring präsent. Keystone/Urs Flüeler

Mit dem ersten Bergkranzfest auf dem Stoos im Kanton Schwyz wird die Schwingsaison 2023 am 11. Juni so richtig lanciert. SRF bietet den Schwingfans auch in diesem Jahr das gewohnte Rundumpaket: Die 6 Bergkranz- und 5 Teilverbandsfeste sind vom Anschwingen bis zum Schlussgang live und kommentiert auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App zu sehen.

Zwischen den Gängen runden Geschichten, Analysen und Interviews das umfangreiche Programm ab. Stefan Hofmänner oder Reto Wiedmer führt jeweils gemeinsam mit jemandem aus dem illustren Schwing-Expertentrio Jörg Abderhalden, Matthias Sempach und Adrian Käser durch die Übertragung.

Novum: Konferenzschaltung am 25. Juni

Im Fernsehen zeigt SRF die Schwingfeste in der Regel auszugsweise live. Von den meisten Festen sind das Anschwingen am Morgen und der Schlussgang am späten Nachmittag auf SRF zwei oder SRF info im Programm. Hinzu kommen punktuelle Schaltungen während des Tages. Das aktuelle TV-Programm ist unter srf.ch/programm zu finden.

Eine Ausnahme bilden das Nordostschweizer Schwingfest und das Berner Kantonalschwingfest am 25. Juni 2023. Diese beiden Teilverbandsfeste überträgt SRF den ganzen Tag – und erstmals in einer Konferenzschaltung – live auf SRF zwei.

Schwingen total auch am Saisonhöhepunkt Ende August

Höhepunkt der Schwingsaison wird das Unspunnen Schwinget in Interlaken BE am 27. August 2023 sein. SRF wird umfassend in TV, Radio sowie auf den Onlineplattformen über das Schwingfest mit eidgenössischem Charakter berichten, welches gemeinsam mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest und dem Kilchberger Schwinget zum «Schwinger-Grand-Slam» zählt.