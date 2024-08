Legende: Behält hier gegen Michael Moser die Oberhand Fabian Staudenmann. Keystone/Marcel Bieri

Fabian Staudenmann feierte einen überlegenen Festsieg in Burgdorf. Der 24-Jährige ging mit 5 Siegen in den Schlussgang, den er nach 2 Minuten gegen den überraschenden Döbeli für sich entschied. Zum 3. Mal schon in diesem Jahr verteidigte er einen Titel erfolgreich. Bereits das Oberländische und Mittelländische hatte er 2023 und 2024 für sich entschieden. In Burgdorf kam er zum 13. Kranzfestsieg.

19. Kranz für Döbeli

Döbeli lag nach 5 Gängen gemeinsam mit Janis Iseli und Curdin Orlik auf Rang 2. Der 24-Jährige durfte den Schlussgang bestreiten, nachdem er im 5. Gang mit Matthias Aeschbacher einen Eidgenossen bezwungen hatte. Durch die Niederlage gegen Staudenmann fiel er auf den 5. Platz zurück, holte sich aber den 19. Kranz.

Burgdorf, das am Nationalfeiertag 9500 Zuschauer empfing, bleibt in den nächsten Tagen im Blickpunkt der Schwinger. Am Samstag findet dort das Emmentalische und am Sonntag in einer Woche das Bernisch-Kantonale statt.