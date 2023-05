Mit Joel Wicki, Fabian Staudenmann und Domenic Schneider gab es an den Kantonsfesten am Sonntag Favoritensiege.

Legende: War in Nottwil nicht zu bezwingen Joel Wicki. Keystone/URS FLUEELER

Am Luzerner Kantonalfest in Nottwil zeigte sich Joel Wicki abermals unwiderstehlich. Nur der Luzerner Mitfavorit Sven Schurtenberger hielt mit dem Schwingerkönig aus dem Entlebuch mit. Beide stiegen mit fünf Siegen in den Schlussgang. Schurtenberger griff zuerst an, aber gleich danach siegte Wicki mit Nachdrücken am Boden.

Fabian Staudenmann errang am Emmentalischen Fest in Bowil seinen dritten Kranzfestsieg, zu dem allerdings noch der Triumph am Kilchberger Schwinget 2021 hinzukommt. Der Mittelländer aus Guggisberg bodigte im Schlussgang rasch und zügig den Simmentaler Neueidgenossen Patrick Gobeli.

03:46 Video Staudenmann jubelt in Bowil Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

Schneider weiter im Hoch

Der Zürcher Nichteidgenosse Shane Dandliker war der Überraschungsmann des Zürcher Kantonalfests auf einem Festplatz bei der Saalsporthalle. Er führte nach fünf Gängen die Rangliste an, bevor er sich vom wuchtigen Thurgauer Eidgenossen Domenic Schneider nach wenigen Sekunden abfangen liess.

Für Schneider könnte die Kranzfest-Saison 2023 kaum besser begonnen haben. Er siegte vor einer Woche am Basellandschaftlichen Fest in Ettingen, zudem stand er am Thurgauer Fest in Neukirch-Egnach gegen Damian Ott im Schlussgang. Ott und der leicht angeschlagene Werner Schlegel konnten nicht in die Entscheidung eingreifen.

Kramer triumphiert im Waadtland

Die schon seit vielen Jahren anhaltende mannschaftliche Überlegenheit der Berner im Vergleich zu den übrigen vier Teilverbänden zeigt sich in dieser Saison am deutlichsten an der Besetzung der Kantonal- und Gauverbandsfeste. Für das Emmentalische Fest schrieben sich 17 Berner Eidgenossen ein, gleich viele, wie das Luzerner und das Zürcher Kantonale zusammen präsentierten.

Als Sieger des Waadtländer Kantonalfests in Genolier liess sich Lario Kramer ausrufen. Nach einem Gestellten zum Auftakt gewann der Kerzerser fünf Gänge, so auch den Schlussgang gegen Mickaël Matthey.