Triumph im Thurgau: Giger startet mit Festsieg in die Saison

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Lässt sich feiern Samuel Giger, Sieger des Thurgauer Kantonalschwingfests. Freshfocus/Benjamin Soland

Samuel Giger triumphierte beim Thurgauer Kantonalfest in Thundorf. Der 27-Jährige bodigte im Schlussgang Domenic Schneider. Nach knapp 2 Minuten fand er den Weg zum Sieg mit Kurz.

Das Fest in der Ostschweiz war der am besten besetzte Anlass zur Eröffnung der Saison 2025 mit drei Kantonalen. Giger, der im ersten Gang gegen Armon Orlik gestellt hatte, reihte anschliessend fünf Siege aneinander. Schneider stellte im dritten Gang mit Orlik bei ebenfalls vier Siegen. Orlik verpasste wegen den zwei Gestellten den Schlussgang, holte sich aber Platz 2 in der Tageswertung mit 0,75 Punkten hinter Giger.

Premiere für Reichmuth

Als Sieger beim Solothurnischen liess sich Nick Alpiger feiern. Der Lenzburger konterte im Schlussgang einen Angriff von Andreas Döbeli und drehte im Bodenkampf den Kontrahenten auf den Rücken.

In Neuheim am Zuger Kantonalschwingfest feierte der 25-jährige Marco Reichmuth seinen ersten Kranzfestsieg der Karriere. Er gewann vor seinem Bruder Pirmin. Den dritten Rang belegte Noe van Messel, der mit Marco Reichmuth im Schlussgang gestanden hatte.

Schwingen