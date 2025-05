Legende: Lässt sich feiern Marcel Bieri. Keystone/Urs Flueeler

Marcel Bieri wird langsam zu Joel Wickis Angstgegner. Im Schlussgang des Schwyzer Kantonalfestes entschied der Zuger zum dritten Mal in Folge ein Duell gegen den Luzerner Schwingerkönig für sich. Die ersten 2 Siege gegen Wicki hatte er im vergangenen Jahr innert 2 Monaten errungen – im Mai beim Zuger Kantonalen in Cham, im Juli beim Innerschweizer Teilverbandsfest in Menzingen.

Bieri mit vollem Angriff

Der 30-jährige Bieri schwang zum 5. Mal an einem Kranzfest obenaus, erstmals am Schwyzer. Den Schlussgang in Einsiedeln erreichte er wie Wicki mit 5 Siegen. Dieser wies dank 4 Maximalnoten allerdings einen halben Punkt Vorsprung auf, weshalb ihm ein Gestellter zum 2. Sieg am Schwyzer Kantonalfest nach jenem im vorletzten Jahr gereicht hätte. Im Anschwingen hatte Wicki mit Pirmin Reichmuth kurzen Prozess gemacht.

Im Schlussgang war die Devise für daher Bieri klar. Er musste angreifen. Und er griff an. Knapp vor Ablauf der 2. Minute setzte er zum entscheidenden Kurz an und durfte sich als Festsieger feiern lassen.

