Der 19-jährige Werner Schlegel gewinnt das St. Galler Kantonalfest. Am Luzerner geht derweil Joel Wicki leer aus.

Sieg am St. Galler Kantonalen

Mit noch nicht einmal 20 Jahren hat der Toggenburger Schwinger Werner Schlegel seinen dritten Kranzfestsieg errungen. Schlegel remisierte im Schlussgang des St. Galler Kantonalfests in Wil mit dem Zürcher Eidgenossen Samir Leuppi und behauptete so einen Vorsprung, den er mit lauter Siegen in den ersten fünf Gängen herausgeholt hatte.

Die renommiertesten Nordostschweizer Samuel Giger und Armon Orlik nahmen in Wil nicht teil, dennoch war das Fest gut besetzt.

Der Kilchberger Sieger Damian Ott liess sich am Morgen von Leuppi bezwingen. Den dadurch erlittenen Punkterückstand konnte er in der Folge nicht gänzlich wettmachen. Zuletzt klassierten sich Leuppi Ott gemeinsam im 2. Rang.

Erich Fankhauser gewinnt das Luzerner

Der Entlebucher Eidgenosse und frühere Brünig-Sieger Erich Fankhauser gewann derweil das 102. Luzerner Kantonalschwingfest in Rothenburg. Im Schlussgang siegte er fünf Sekunden vor Schluss gegen den Luzerner Nichteidgenossen Werner Suppiger. Fankhauser gewann damit alle sechs Duelle.

Wegweisend neben dem Sieg im Schlussgang war der Erfolg im Eidgenossen-Duell des 4. Gangs gegen Sven Schurtenberger. Für Fankhauser ist es der vierte Kranzfestsieg. Topfavorit Joel Wicki stellte im Anschwingen mit Mike Müllestein. Schliesslich wies Wicki zu wenig Maximalnoten vor, um in den Schlussgang einzuziehen.

Schliessen 01:43 Video Fankhauser: «Alles ist aufgegangen» Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden. 01:47 Video Wicki: «Habe das Minimum erreicht» Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.