Samuel Giger reicht beim Bergkranzfest auf dem Stoos ein gestellter Schlussgang gegen Werner Schlegel zum Sieg.

Zuvor hatte sich der Nordostschweizer mit souveränen Erfolgen in den ersten 5 Gängen die beste Ausgangslage verschafft.

Der Innerschweizer Pirmin Reichmuth sichert sich nach der Auftaktniederlage gegen Giger mit ebenfalls 5 Siegen Rang 2.

Bereits im Anschwingen kamen die Schwing-Fans auf dem Stoos am Sonntagmorgen in den Genuss der Spitzenpaarung zwischen Samuel Giger, der nach einer Schulterverletzung sein Comeback gab, und dem Lokalmatadoren Pirmin Reichmuth. Es war das erste Duell zwischen den beiden Top-Schwingern seit 2019 und das erste überhaupt an einem grösseren Schwingfest.

01:11 Video Giger bodigt Reichmuth im 1. Gang Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Giger zeigte nach seiner Zwangspause allerdings keinerlei Anlaufschwierigkeiten und drückte den Zuger nach rund 2 Minuten auf den Rücken. Da der Unspunnen-Sieger aus dem letzten Jahr auch seine folgenden 4 Gänge erfolgreich gestalten konnte, stand der 26-Jährige souverän an der Spitze des Klassements und als Schlussgang-Teilnehmer fest.

12 Minuten ohne Sieger

In diesem stand ihm mit Werner Schlegel ein ebenbürtiger Gegner gegenüber. Der Toggenburger hatte nach einem Gestellten zum Auftakt gegen Nick Alpiger aufgedreht und sich dank 4 Siegen in Folge auf Rang 2 nach vorne gekämpft. Im Schlussgang gegen Giger hätte der 21-jährige Youngster einen Sieg für den Festsieg benötigt.

01:37 Video Der Schlussgang zwischen Giger und Schlegel Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Im 12-minütigen Schlussgang brachte er Giger zwar mehrfach in Bedrängnis, dieser hielt dem Druck jedoch stand und ging seinerseits nicht das letzte Risiko ein. So konnte Giger schliesslich nach einem Gestellten über seinen ersten Sieg auf dem Stoos jubeln und das erste Bergkranzfest der Saison für sich entscheiden.

01:24 Video Giger: «Ein perfekter Tag heute» Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Reichmuth erbt Rang 2

Reichmuth verbesserte sich derweil dank 5 Erfolgen nach der Auftaktniederlage gegen den nachmaligen Sieger auf den 2. Schlussrang, direkt vor Schlussgang-Teilnehmer Schlegel. Vorjahressieger und Schwingerkönig Joel Wicki hatte seine Teilnahme wegen einer kleinen Blessur absagen müssen.